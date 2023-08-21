21 Ağustos 2023, Pazartesi
Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...
6.5 milyon memur ve emeklinin 2 yıllık zam oranları için gözler yarınki buluşmaya çevrildi. Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini yenilemesini talep ederken, pazarlıklarda uzlaşma sağlanamaması durumunda Hakem Kurulu'nun devreye gireceği belirtiliyor. Peki, Yeni maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı nasıl yansıyacak? İşte, yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 21.08.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 12:33
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