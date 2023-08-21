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Haberler Galeri Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

6.5 milyon memur ve emeklinin 2 yıllık zam oranları için gözler yarınki buluşmaya çevrildi. Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini yenilemesini talep ederken, pazarlıklarda uzlaşma sağlanamaması durumunda Hakem Kurulu'nun devreye gireceği belirtiliyor. Peki, Yeni maaşlar ne kadar olacak? Enflasyon farkı nasıl yansıyacak? İşte, yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 12:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 12:33
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Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde son dönemece girildi. Müzakereler yarın sona erecek. Kamu İşveren Heyeti'nden memurlara ilişkin 6 müjdeye yeşil ışık yakıp, 2 kez zam teklifi verirken; taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. İşte görüşmelerden son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

2 TEKLİF GELDİ

Toplu sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde oldu. Memurların talepleri üzerine teklifini yenileyen Kamu İşveren Heyeti, bu kez '2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında 5 zam' şeklinde revize etti.

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Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

EK GÖSTERGE, EV VE İZİN MÜJDESİ

Kamu İşveren Heyeti ayrıca 6 müjdeye de yeşil ışık yaktı. Buna göre;

- Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak.

- Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonlarla birlikte belirli şartlarda disiplin affı için çalışma yapılacak.

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Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

- Kurumlarla istişare yapılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması konusunda çalışmalar sürdürülecek.

- Mobbing İzleme Kurulu'nda sendika temsilcileri de yer alacak.

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Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

- Memurlara yıllık izinlerinin haricinde hac izni verilmesi için çalışma yapılacak.

- TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi ve engelli memurlara kamu lojmanlarında öncelik sağlanması yönünde paydaşlarla yakın istişare içerisinde bulunulacak.