Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

EK GÖSTERGE, EV VE İZİN MÜJDESİ

Kamu İşveren Heyeti ayrıca 6 müjdeye de yeşil ışık yaktı. Buna göre;

- Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapılacak.

- Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonlarla birlikte belirli şartlarda disiplin affı için çalışma yapılacak.