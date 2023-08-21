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Milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Ne zaman yürürlüğe girecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir?

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 10:40
Milyonların gözü 3600 ek göstergede. Memurları kapsayan 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Kimler 1'inci derece kademeye çıkabilir? MYO mezunları çıkabilir mi? İlkokul, ortaokul ve lise mezunları 1'inci dereceye çıkabilir mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında ayrıntıları anlattı.
Milyonları ilgilendiriyor! Kimlere verilecek? MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! KİMLERE VERİLECEK?

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