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Haberler Galeri Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

Yeni yıl yaklaşırken gözler 2022 maaşlarına ilişkin zamlara çevrildi. Emekli ve memurlar Ocak'ta yeni maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca asgari ücretli ise yıl sonunda maaşlarındaki artışı öğrenecek. Asgari ücret ve emekli maaşlarının yanı sıra 3600 ek gösterge ile EYT'nin de ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:51
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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2022 maaş zamlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni asgari ücret için çalışmalar sürerken, EYT ve 3600 ek göstergenin hangi tarihte çıkacağı merak edilmeye başlandı. AK Parti MKYK'da açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği maaş artışlarıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

EYT YASASI SON DURUM

Bakan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunun şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu bildirdi.

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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmayı (3600 Ek Gösterge) Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ GELİŞME

Asgari ücret 2022 zammı için bu sene farklı çalışma yapılıyor. Yeni maaşlar için hükümet harekete geçti. Bu sene ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenliyor. Ankette, işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulurken bu çalışmaların bu hafta sonu sonuçlanacağı öğrenildi.

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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar çalışanları heyecanlandırırken, bu yıl artışın yüksek olması ve çalışanların gelir seviyelerinin artırılması hedefleniyor.