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Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...
Yeni yıl yaklaşırken gözler 2022 maaşlarına ilişkin zamlara çevrildi. Emekli ve memurlar Ocak'ta yeni maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca asgari ücretli ise yıl sonunda maaşlarındaki artışı öğrenecek. Asgari ücret ve emekli maaşlarının yanı sıra 3600 ek gösterge ile EYT'nin de ne zaman çıkacağı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum...