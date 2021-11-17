Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ GELİŞME

Asgari ücret 2022 zammı için bu sene farklı çalışma yapılıyor. Yeni maaşlar için hükümet harekete geçti. Bu sene ilk defa Türkiye genelinde bir anket düzenliyor. Ankette, işçilere ne kadar aylık kazançla geçinebilecekleri, işverene ise işçiye maksimum ne kadar ücret verebilecekleri sorulurken bu çalışmaların bu hafta sonu sonuçlanacağı öğrenildi.