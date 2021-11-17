SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

2 maaşla birden kazancınızı daha da yükseltmek isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kolaylık sağlanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemeden binlerce kişi faydalanabiliyor. Hatta bazı kişilerin maaşları 3 maaşa birden çıkabiliyor. Üstelik bu olurken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı sigortalılık türü arasında fark bulunmuyor. İzmir 16. İş Mahkemesi, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişinin üzerinden yetim maaşı alırken, kesinti yapılması üzerine dava açan 74 yaşındaki kadını haklı bulmuş ve böylelikle çift maaş alınmasına karar verilmişti.