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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

2 maaşla birden kazancınızı daha da yükseltmek isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kolaylık sağlanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemeden binlerce kişi faydalanabiliyor. Hatta bazı kişilerin maaşları 3 maaşa birden çıkabiliyor. Üstelik bu olurken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı sigortalılık türü arasında fark bulunmuyor. İzmir 16. İş Mahkemesi, hem öz babasından hem de kendisini evlat edinen kişinin üzerinden yetim maaşı alırken, kesinti yapılması üzerine dava açan 74 yaşındaki kadını haklı bulmuş ve böylelikle çift maaş alınmasına karar verilmişti.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:20
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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

2 maaş alarak paranızı katlayın! SGK'dan çifte maaş müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı türünde sigortalı olan vatandaşlar, gerekli ön koşulları taşıdığı takdirde çift maaş alma hakkı kazanacak. Eğer tüm koşulları oluşturuyorsanız maaşınızı 3'e de çıkarabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı maaş ödemelerinde sınır bulunmuyor ve bu maaşlar birden fazla olabiliyor. İşte; SGK'dan 2 maaş birden alma yolları!

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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

SİGORTALILIK TÜRÜ

Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.

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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.

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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

ÜÇE BİLE ÇIKABİLİR

Bazı halde emekli bayanın üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan bayan, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor.

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SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!

Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.