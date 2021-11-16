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Haberler Galeri 50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT'de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT'de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 3600 ek gösterge ve asgari ücret zammı için çalışmaların başlamasının ardından gözler EYT'liler için gelecek açıklamalara çevrilmişti. 5 formülün sık sık gündeme geldiği konu hakkında yeni önerilerin olduğu konuşuluyor. Bunlar kapsam, emeklilik şartı, mali boyutu, kaynak, uygulama biçimi ve taslak yazılması olduğu söyleniyordu. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, EYT'de 6 öneri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 19:06
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50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT’de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı. EYT'de 6 öneri masaya geldi. Kapsam, emeklilik şartı ve mali boyut gibi birçok konu masada yer alıyor. EYT'liler için yeni çalışmaların başladığı müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT meselesi için çeşitli açıklamalarda bulundu. EYT'liler için 6 önerinin masaya geldiği iddialar arasında yer alıyor. Konu hakkında değerlendirmeleri haberimizde derledik. İşte, kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT’de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

EYT'LİLER İÇİN 6 FORMÜL MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT meselesi için çeşitli açıklamalarda bulundu. EYT'liler için 6 formül üzerinde durulduğu iddia ediliyordu. Bunlar kapsam, emeklilik şartı, mali boyutu, kaynak, uygulama biçimi ve taslak yazılması olduğu söyleniyordu.

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50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT’de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

Bunun öncesinde EYT ile ilgili 6 formül üzerinde durulduğu öne sürülmüştü. O formüller ise şunlardı…

1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.

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50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT’de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.

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50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT’de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...

İlk sigorta olunun tarihten bu güne kadar erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda. Erkekler için ise 2021 yılına göre 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor.