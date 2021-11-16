HaberlerGaleri50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT'de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...
50, 51, 52, 53 yaş için emeklilik fırsatı! EYT'de 6 öneri masaya geldi! Kapsam, emeklilik şartı, mali boyut...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 3600 ek gösterge ve asgari ücret zammı için çalışmaların başlamasının ardından gözler EYT'liler için gelecek açıklamalara çevrilmişti. 5 formülün sık sık gündeme geldiği konu hakkında yeni önerilerin olduğu konuşuluyor. Bunlar kapsam, emeklilik şartı, mali boyutu, kaynak, uygulama biçimi ve taslak yazılması olduğu söyleniyordu. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, EYT'de 6 öneri...