01 Kasım 2021, Pazartesi
Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...
Bankaların güncel kredi faiz oranları her dönem en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların açıkladıkları güncel faiz oranlarına göre kararlarını veriyor. Kamu bankaları yani Halk Bankası, Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirme kararı sonrası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bu gelişmenin ardından faiz oranlarıda değişime uğradı. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 00:29
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