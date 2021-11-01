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Haberler Galeri Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Bankaların güncel kredi faiz oranları her dönem en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların açıkladıkları güncel faiz oranlarına göre kararlarını veriyor. Kamu bankaları yani Halk Bankası, Vakıf Bankası ve Ziraat Bankası, Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirme kararı sonrası konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bu gelişmenin ardından faiz oranlarıda değişime uğradı. İşte, bankaların güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 00:29
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Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

Güncellemenin eli kulağında. Bankaların faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkban güncel kredi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar peş peşe açıklamalar yaparken, güncel faiz oranları belli oldu. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING ve diğer bankalar kredi faizlerinde değişikliğe gitti. Nakit ihtiyacı olanlar için ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları...

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Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

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Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

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Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

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Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.