Güncellemenin eli kulağında! Bankaların faiz oranlarında değişiklik! Yapı Kredi, Vakıfbank, Ziraat Bankası...

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.