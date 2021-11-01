01 Kasım 2021, Pazartesi
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...
Devletten ihtiyaç sahiplerine kara kış desteği! Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte, vatandaşların yakacak ve elektrik masrafları artıyor. Ayda binlerce lirayı bulan bu masraflara devletten büyük destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapacaklarını duyurdu. Hali hazırda devletten sosyal yardım alan kişilerin faturasıyla PTT şubesine gitmesi yeterli olacak.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:46
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