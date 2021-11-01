Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti. Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.