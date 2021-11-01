01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Devletten ihtiyaç sahiplerine kara kış desteği! Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte, vatandaşların yakacak ve elektrik masrafları artıyor. Ayda binlerce lirayı bulan bu masraflara devletten büyük destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapacaklarını duyurdu. Hali hazırda devletten sosyal yardım alan kişilerin faturasıyla PTT şubesine gitmesi yeterli olacak.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 11:46
  • 1
  • 10
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

İhtiyaç sahiplerine devlet yardımı sürüyor. Kış aylarında elektrik ve yakacak masraflarının artmasıyla birlikte devletten milyarlarca lira destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlara toplam 2,5 milyonar lira destek sağlanacağını duyurdu. Şu anda destek alan kişilerin de PTT şubelerine giderek faturalarını kolaylıkla ödeyebileceği açıklandı. İşte; elektrik ve yakacak yardımı alma yolları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine katkıda bulunmak için toplam 2,5 milyar lira yardım verileceğini bildirdi.

  • 3
  • 10
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahipleri için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü, özellikle kışa yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti. Yakacak yardımı için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan tahsis edilen 1,6 milyar liralık kömürü kış mevsiminde yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtacaklarını belirten Yanık, kış boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon lira olduğunu ifade etti.

  • 4
  • 10
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bu yana yapılan yardımın 6 milyar liraya ulaştığını aktaran Yanık, "Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda yaklaşık 920 milyon lira elektrik tüketim desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

  • 5
  • 10
Faturayla PTT şubesine gitmek yeterli! Devletten kara kış desteği! İhtiyaç sahibine elektrik yakacak yardımı...

Kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar lira destek vereceğiz.