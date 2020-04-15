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Haberler Galeri Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşı ekonomik açıdan korumak için önlemler alınıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyonda kabul edildi. Buna göre, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar veya işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira verilecek. Kısa çalışma ödeneği hızlandırılacak. İşte teklifin detayları...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 17:49
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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

Koronavirüs salgınına karşı ekonomik destek paketleri açıklanıyor. İşçiden işverene, öğrenciden kooperatiflere milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik destek paketi için hükümet düğmeye bastı. Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyondan geçti. Teklifte, kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvurular hızlı şekilde sonlandırılacak. Ücretsiz izne çıkarılanlara günlük 39,24 lira nakdi destek sağlanacak. İşte ekonomik destek paketinin detayları...

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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifin, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenciler, işçiler, işverenler, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birçok alanda hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara nefes aldıracak düzenlemeler içerdiğini söyledi.

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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından Türkiye'nin de etkilendiğini dile getiren Aydemir, "Ülke olarak aldığımız son derece ciddi tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeye yönelik mücadelemizi milletçe veriyoruz." dedi.

Teklifle getirilen düzenlemeleri anlatan Aydemir, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira nakdi ücret desteği sağlanacağını belirtti.

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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HIZLANDIRILACAK

Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacağını anlatan Aydemir, teklifle, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceğini, konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebileceğini ifade etti.

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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda kabul edildi! İşte teklifin detayları

EKONOMİK ÖNLEM PAKETİNDE NELER VAR?

Teklife göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle, Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak. Bu süreler bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecek.