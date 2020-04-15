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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
Altın fiyatları yükselecek mi? Gram ve çeyrek altın ne olacak? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda son dakika hareketliliği yaşanırken, gram ve çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Uzmanlar koronavirüse karşı haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor. Gram altın 381 lirayı görürkeni çeyrek altın ise 611 lirayı test etti. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 'altın fiyatları yükselecek mi?' sorusuna uzmanların yanıtı...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 17:22
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