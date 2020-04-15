Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

ALTININ MUHTEMEL GERİ ÇEKİLİŞLERİNİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.