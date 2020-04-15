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Haberler Galeri Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

Altın fiyatları yükselecek mi? Gram ve çeyrek altın ne olacak? Koronavirüs salgını sonrası piyasalarda son dakika hareketliliği yaşanırken, gram ve çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Uzmanlar koronavirüse karşı haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini belirtiyor. Gram altın 381 lirayı görürkeni çeyrek altın ise 611 lirayı test etti. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 'altın fiyatları yükselecek mi?' sorusuna uzmanların yanıtı...

Dolar ve altındaki yükseliş sürecek mi? Faruk Erdem canlı yayında yorumladı |Video DOLAR VE ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? |VİDEO

Giriş Tarihi: 15.04.2020 17:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 17:22
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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarına da yansıdı Gram altın ve çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırarken, yatırımcılar altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini araştırıyorlar. Uzmanlardan altın fiyatları konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları...

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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte anlık altın fiyatları:

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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

ALTININ MUHTEMEL GERİ ÇEKİLİŞLERİNİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:

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Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...

"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları. Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor.