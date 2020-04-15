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Haberler Galeri Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Banksaı 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi veriyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini araştırıyor. Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçlarını açıklanmaya başladı. Destek kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:51
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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 10.000 TL'ye varan 0,49 faizli kredi desteği sağlıyor. Ziraat Bankası tarafından hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilere 6 ay geri ödemesiz 36 aya vadeli temel ihtiyaç kredisi için başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan destek kredisinin sonuçları açıklanmaya başladı. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL destel kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kredi başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve Ziraat Bankası'nın resmi internet adresinden öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları, mobil şubeler ve web sayfasından yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Ziraat Bankası bireysel müşterileri;

* 10.000,-TL'ye kadar,
* 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
* Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecek.

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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.