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Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
Ziraat Banksaı 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz 5.000, 7.500 ve 10.000 TL destek kredisi veriyor. Temel ihtiyaç desteği kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru işlemlerini araştırıyor. Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da başlatılan başvuruların sonuçlarını açıklanmaya başladı. Destek kredisine başvuran vatandaşlar sonuçları nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz destek kredisi ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:46Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:51