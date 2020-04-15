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Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda! İşte teklifin detayları
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşı ekonomik açıdan korumak için önlemler alınıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, komisyonda görüşülmeye başlandı. Buna göre, ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar veya işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira verilecek. Kısa çalışma ödeneği hızlandırılacak. İşte teklifin detayları...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:57
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