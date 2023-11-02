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Haberler Galeri Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

KOSGEB'den 0 faizli ve 2 yıl ödemesiz 750 bin TL'ye kadar destek kredisi müjdesi geldi! Kabine sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan destek programı ile, deprem bölgesinde yer alan KOBİ'lerin ayağa kaldırılması hedefleniyor. İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:07
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Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

KOSGEB'den KOBİ'lere 0 faizli ve 2 yıl ödemesiz 750 bin TL'ye kadar destek kredisi geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri canlandırmayı hedefleyen proje, KOBİ'lere hasar durumuna, ölçeğine ve bulunduğu ile göre 750 bin liraya kadar destek fırsatı sunacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Dünya Bankası ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu finansman desteğiyle 450 milyon dolarlık bir kaynağı işletmelerimizin emrine sunuyoruz. KOBİ'lerimizi ilk 24 ayı geri ödemesiz olan tamamen faizsiz bu destekten yararlanmaya davet ediyorum." Açıklamasında bulunmuştu. İşte 2 yıl ödemesiz ve 0 faizli KOSGEB kredisinin detayları…

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Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

KOSGEP 0 FAİZ, 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 750 BİN TL'YE KADAR DESTEK KREDİSİ

Deprem bölgesinde yer alan işletmeleri kapsayan kredi 6 ay süreli destekte ilk 24 ay geri ödeme olmayacak. İşletmeler sonraki 12 ayda 3 taksit halinde geri ödemelerini yapacak. Geri ödemeler tamamen faizsiz olacak.

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Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

HANGİ İLLER KAPSAMDA İÇERİSİNDE?

2023-2025 yıllarını kapsayan projeden, depremin yıkıcı etkisinin ez fazla görüldüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye'de hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep'de ise (Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç) hasar gören işletmeler faydalanacak.

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Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

DESTEK ÖDEMELERİ 2 GRUP HALİNDE VERİLECEK!

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)