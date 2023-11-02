02 Kasım 2023, Perşembe
Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı
KOSGEB'den 0 faizli ve 2 yıl ödemesiz 750 bin TL'ye kadar destek kredisi müjdesi geldi! Kabine sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan destek programı ile, deprem bölgesinde yer alan KOBİ'lerin ayağa kaldırılması hedefleniyor. İşte merak edilen detaylar…
Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:07
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