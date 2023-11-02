Sıfır faizli 2 yıl geri ödemesiz 750 bin TL’ye kadar destek kredisi müjdesi! KOSGEB başvuru şartları ve örnek destek ödeme tablosunu yayınladı

KOSGEB'den KOBİ'lere 0 faizli ve 2 yıl ödemesiz 750 bin TL'ye kadar destek kredisi geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri canlandırmayı hedefleyen proje, KOBİ'lere hasar durumuna, ölçeğine ve bulunduğu ile göre 750 bin liraya kadar destek fırsatı sunacak.