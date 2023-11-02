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Haberler Galeri Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

Türkiye'de 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak zammını büyük bir merakla bekliyor. Bu zammın belirlenmesinde enflasyon oranı da büyük bir etken olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 15 enflasyon tahmini, memur ve memur emeklilerinin zam oranına eklenmesi bekleniyor. Buna göre, enflasyon tahminine göre belirlenen zammın üzerine yüzde 15 eklenerek zammın kesin oranı belirlenecek. İşte kalem kalem zamlı memur maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 21:28
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Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli, Ocak zammı için büyük bir beklenti içerisinde bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek olan zam oranları, yüzde 15 sabit zammın yanı sıra enflasyon farkını da içerecek. Bu nedenle memurlar ve memur emeklileri, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini yakından takip ediyor ve enflasyon oranlarının belirlenmesini büyük bir önemle bekliyor. Peki memur zammı enflasyon farkıyla yüzde kaç artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

EKİM AYI ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ?

Ekim enflasyon rakamları 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

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Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, toplantıda "Yılsonu enflasyon tahmini orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak güncelledik" şeklinde konuştu. Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı enflasyon tahmini de yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

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Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

ENFLASYON FARKI VE ZAM NE KADAR?

Bu tahmin; Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 37.76, memurların ve emeklilerin enflasyon farkının yüzde 29.96 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı, yüzde 49.46'yı bulacak. En düşük memur maaşı buna göre 32 bin 906 liraya ulaşırken, taban memur emeklisi aylığı da 14 bin 762 lira olacak.

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Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

ÜST NOKTAYA ÇIKARSA

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon tahmini aralıklarının alt ve üst noktalarını da 2023 yılı için yüzde 62 ve 68 olarak açıkladı. Eğer 2023 yılı enflasyonu üst nokta olan yüzde 68 olarak gerçekleşirse de ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 40.26 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 32.32, Ocak zammı da 52.17 çıkabilecek.