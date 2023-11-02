HaberlerGaleriÖğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
Türkiye'de 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Ocak zammını büyük bir merakla bekliyor. Bu zammın belirlenmesinde enflasyon oranı da büyük bir etken olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 15 enflasyon tahmini, memur ve memur emeklilerinin zam oranına eklenmesi bekleniyor. Buna göre, enflasyon tahminine göre belirlenen zammın üzerine yüzde 15 eklenerek zammın kesin oranı belirlenecek. İşte kalem kalem zamlı memur maaş tablosu...