Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50’yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emekli, Ocak zammı için büyük bir beklenti içerisinde bulunuyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenecek olan zam oranları, yüzde 15 sabit zammın yanı sıra enflasyon farkını da içerecek. Bu nedenle memurlar ve memur emeklileri, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerini yakından takip ediyor ve enflasyon oranlarının belirlenmesini büyük bir önemle bekliyor. Peki memur zammı enflasyon farkıyla yüzde kaç artacak?