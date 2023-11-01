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Haberler Galeri Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükseliş trendini devam ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek altın, 3.000 TL sınırını aşarken, ons altın ise cuma günü 2.000 dolar psikolojik destek seviyesini kırarak rekor bir seviyeye ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını son toplantısında 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararı almıştı. Bu nedenle, Fed'in bu akşamki kararı, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmekte. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 18:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 18:10
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Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21’den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Orta Doğu'da yaşanan savaş gerilimi, altın fiyatlarında son dönemde yukarı yönlü bir hareketlenmeye yol açtı. Bu durum, yatırımcılar arasında endişe ve merak konusu haline geldi. Kapalıçarşı'da gram altının 1.780 TL seviyelerine ulaşması ve çeyrek altının 2.933 TL'ye kadar çıkması, altın piyasasındaki oynaklığın yansıması olarak dikkat çekti. Peki Fed faiz kararının ardından altın fiyatları ne olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

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Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21’den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.802 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,45 düşüşle 1.805 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 1.978 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21’den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

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Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21’den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Son dönemde ABD'de açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın para piyasasındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan politika metninden ve Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin başta altın ve değerli madenler olmak üzere emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21’den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Bugün ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.