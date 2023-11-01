Altın fiyatlarında Fed ateşi fitillendi: Yeni rekor için tarihi duyan kuyumcuya koştu! Saat 21'den itibaren 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı...

Altın fiyatları, güvenli liman talebi ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükseliş trendini devam ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek altın, 3.000 TL sınırını aşarken, ons altın ise cuma günü 2.000 dolar psikolojik destek seviyesini kırarak rekor bir seviyeye ulaştı. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını son toplantısında 22 yılın en yüksek seviyesinde tutma kararı almıştı. Bu nedenle, Fed'in bu akşamki kararı, piyasalar tarafından büyük bir dikkatle takip edilmekte. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın, gram fiyatı ne kadar, kaç TL?