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Haberler Galeri JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

JTI güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI bünyesinde bulunan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarına zam geldi mi? 1 Nisan tarihi itibarıyla BAT bünyesinde bulunan sigaralara yapılan zam sonrası güzler JTI grubuna çevrildi. Sigara tiryakileri tarafından internet üzerinde güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 JTI güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:01
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JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarına zam geldi mi? 1 Nisan tarihi itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde yer alan sigara fiyatlarına 50 kuruş ve 1 TL arasında zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından diğer sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 JTI güncel sigara fiyatları...

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JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

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JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

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JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL