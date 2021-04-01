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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
JTI güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI bünyesinde bulunan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarına zam geldi mi? 1 Nisan tarihi itibarıyla BAT bünyesinde bulunan sigaralara yapılan zam sonrası güzler JTI grubuna çevrildi. Sigara tiryakileri tarafından internet üzerinde güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 JTI güncel sigara fiyatları...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 11:01
Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarına zam geldi mi? 1 Nisan tarihi itibarıyla British American Tobacco (BAT) bünyesinde yer alan sigara fiyatlarına 50 kuruş ve 1 TL arasında zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından diğer sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 JTI güncel sigara fiyatları...
GALERİ DEVAM EDİYOR JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL