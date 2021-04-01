JTI güncel sigara fiyatları 2021: Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

JTI güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? JTI bünyesinde bulunan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatlarına zam geldi mi? 1 Nisan tarihi itibarıyla BAT bünyesinde bulunan sigaralara yapılan zam sonrası güzler JTI grubuna çevrildi. Sigara tiryakileri tarafından internet üzerinde güncel sigara fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 1 Nisan Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2021 JTI güncel sigara fiyatları...