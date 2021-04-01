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Haberler Galeri Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Bazı marka sigara fiyatlarına yapıla zam sonrası gözler Philip Morris bünyesinde yer alan sigaralara çevrildi. Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M marka sigaralara zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Hangi sigaralara zam geldiği konusunda detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Nisan 2021 Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL? İşte Philip Morris güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:41
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Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Philip Morris güncel sigara fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. British American Tobacco (BAT) bünyesinde bulunan sigaralara yapılan zam sonrası Philip Morris'e ait sigaralara zam yapılıp yapılmadığı araştırılmaya başlandı. Hangi markalara zam geldiği ve güncel sigara fiyatları listesini haberimizde toparladık. Peki, 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL? İşte Philip Morris güncel sigara fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

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Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

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Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

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Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL