Philip Morris güncel sigara fiyatları: 1 Nisan Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL?

Bazı marka sigara fiyatlarına yapıla zam sonrası gözler Philip Morris bünyesinde yer alan sigaralara çevrildi. Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M marka sigaralara zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Hangi sigaralara zam geldiği konusunda detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1 Nisan 2021 Marlboro, Parliament, Muratti, Chesterfield, L&M ne kadar, kaç TL? İşte Philip Morris güncel sigara fiyatları...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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