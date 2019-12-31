Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişte öncelikli olarak 5 bin, 10 bin, 100 bin TL gibi ikramiyeler sahiplerini bulacak. Daha sonra ise 1 milyon TL ve 8 milyon TL ikramiyeler için çekiliş yapılacak. Günün sonunda ise 80 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) toplamda 436 milyon TL ikramiyeyi bilet sahiplerine dağıtacak. Bilet alan milyonlarca kişi telefonlarından ve bilgisayarlarından sorgulama ekranına kilitlenmiş durumda. Birçok kişi de www.mpi.gov.tr adresinden verilen canlı yayını takip ediyor. Sizler için MPİ yılbaşı çekilişine özel tüm detayları ve sorgulama ekranını hazırladık. Haberimizden canlı yayını takip edebilir, biletinizi sorgulayabilir, geçmiş yıllarda hangi rakamlara ikramiye çıktığını görebilirsiniz. İşte MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:50Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:08