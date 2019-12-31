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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 15.00 itibarıyla başladı. Çekilişte öncelikli olarak 5 bin, 10 bin, 100 bin TL gibi ikramiyeler sahiplerini bulacak. Daha sonra ise 1 milyon TL ve 8 milyon TL ikramiyeler için çekiliş yapılacak. Günün sonunda ise 80 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) toplamda 436 milyon TL ikramiyeyi bilet sahiplerine dağıtacak. Bilet alan milyonlarca kişi telefonlarından ve bilgisayarlarından sorgulama ekranına kilitlenmiş durumda. Birçok kişi de www.mpi.gov.tr adresinden verilen canlı yayını takip ediyor. Sizler için MPİ yılbaşı çekilişine özel tüm detayları ve sorgulama ekranını hazırladık. Haberimizden canlı yayını takip edebilir, biletinizi sorgulayabilir, geçmiş yıllarda hangi rakamlara ikramiye çıktığını görebilirsiniz. İşte MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:08
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL'yi sahipleri ile buluşturacak. Çekilişin ilk kısmı 15.00'te başladı. Çekiliş sonuçları akşam 21.00'de netleşmiş olacak. Milli Piyango İdaresi, çekilişi canlı olarak yayınlıyor. Büyük ikramiyenin verileceği çekilişi de canlı olarak mpi.gov.tr adresinden takip edebileceğiz. Geride bıraktığımız yıl büyük ikramiye 70 milyon TL'yken, bu yıl 80 milon TL oldu. Buna göre, çeyrek biletler 20, yarımlar 40, tamlar ise 80 TL'den satıldı. İkramiye tam bilete vurursa 80 milyon TL bir kişinin olacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili tüm bilgileri ve canlı yayın takip ekranını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

MPİ YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK, BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye için saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak. Büyük ikramiye en geç 21.00'de belli olacak. Büyük ikramiye isabet eden bilet sahibi 2 Ocak'tan itibaren ikramiyesini alabilecek.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ikramiye kazanamayan vatandaşları her zaman olduğu gibi amorti rakamları teselli edecek. Amorti isabet eden vatandaşlar bilet paralarını kurtarmış olacak. Amorti rakamları saat 20.00 ile 21.00 arasında yapılacak büyük çekilişin ardından belli olacak. Amorti ücretleri MPİ bayilerinden ve MPİ yetkili satıcılarından alınabilecek.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

MİLLİ PİYANGO 436 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını söylemişti.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi 436 milyon TL dağıtacak! MPİ 2020 yılbaşı bilet sonucu sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor.

Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı.