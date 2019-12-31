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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oluyor!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi ufak ikramiyelerden, büyük ikramiyeye doğru ilerliyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresindeki canlı yayın sekmesinden milyonlarla paylaşılıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde hedef her ne kadar büyük ikramiye olsa da, teselli ikramiyeleri de oldukça cazip görünüyor. Milli Piyango İdaresi 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi ile 436 milyon TL dağıtacak. İkramiyeler arasında 8 milyon ve 1 milyon TL gibi dev rakamlar da yer alıyor. Bilet alan vatandaşların sıralı liste ile uğraşmasına gerek yok. MPİ bilet sorgulama ekranı ve ahaber.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasından bilete isabet eden ikramiye kolayca tespit edilebilir. Haberimizden amorti rakamları, ikramiye çıkan biletleri, daha önce ikramiye çıkan rakamları ve çok daha fazlasını öğrenebilir, biletlerinizi sorgulayabilirsiniz. İşte 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 17:16
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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!
Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

Milli Piyango 2020 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ), yılbaşı özel çekilişine her yıl olduğu gibi saat 15.00'te başladı. Çekilişlerden önce deneme işlemleri yapıldı. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar heyecanla sonuçları beklerken, ufak ikramiyeler belli olmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında çekilen numaralar sonucunda 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL gibi ikramiyeler sahiplerini buluyor. Günün sonunda ise dev ikramiye sahibini bulacak. Haberimizden tüm gelişmeleri anbean takip edebilir, amorti rakamlarını, ikramiye isabet eden rakamları görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir, önceki yıllarda isabet eden numaraları da öğrenebilirsiniz. İşte dakika dakika güncelleme ile MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!
Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

SAAT 15.00'TE BAŞLADI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı yayında saat 15.00'te başladı. Numaralar bir bir belli olurken, teselli ikramiyelerinden dev ikramiyelere doğru ilerleyiş sürüyor.

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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!
Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

80 milyon TL! Dudak uçuklatan bu ücretin sahibine kavuşması için yapılacak çekiliş saat 20.00'de başlayacak. Saat 21.00'de bir ya da birkaç kişinin hayatı değişecek.

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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!
Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar ikramiyelerini online olarak sorgulayacak. Milli Piyango İdaresi resmi sitesi mpi.gov.tr adresinde sorgulama ekranı yer alıyor. Bu ekrana yoğunluk nedeniyle erişim zorlaşabilir. Biletinizi ahaber.com.tr sayfasındaki sorgulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için haberimizdeki sorgulama alanına rakamlarınızı yazmanız yeterli.

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Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!
Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu!

BÜYÜK İKRAMİYE 2019'DA TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi detaylar araştırılıyor. 2019 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik dev ödül verildi. Ödül,7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Biletin sahibi, biletini kaybettiği için ödülü alamadı.