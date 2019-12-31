Milli Piyango bilet sorgulama 2020 - MPİ yılbaşı çekilişi büyük ikramiye kazanan numaralar belli oluyor!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen yılbaşı çekilişi ufak ikramiyelerden, büyük ikramiyeye doğru ilerliyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresindeki canlı yayın sekmesinden milyonlarla paylaşılıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde hedef her ne kadar büyük ikramiye olsa da, teselli ikramiyeleri de oldukça cazip görünüyor. Milli Piyango İdaresi 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi ile 436 milyon TL dağıtacak. İkramiyeler arasında 8 milyon ve 1 milyon TL gibi dev rakamlar da yer alıyor. Bilet alan vatandaşların sıralı liste ile uğraşmasına gerek yok. MPİ bilet sorgulama ekranı ve ahaber.com.tr Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama sayfasından bilete isabet eden ikramiye kolayca tespit edilebilir. Haberimizden amorti rakamları, ikramiye çıkan biletleri, daha önce ikramiye çıkan rakamları ve çok daha fazlasını öğrenebilir, biletlerinizi sorgulayabilirsiniz. İşte 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...