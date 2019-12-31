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Milli Piyango sıralı tam liste! 🏆🏆 mpi.gov.tr 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları... Yılbaşı özel MPİ sıralı tam liste!
2020 Milli Piyango sıralı tam liste mpi.gov.tr adresinden araştırılıyor. Yılbaşı özel çekilişi MPİ sıralı tam listeyi sorgulamak isteyen vatandaşlar Milli Piyango sıralı tam liste sorgulaması yapıyor. 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sıralı tam liste yayınlandı. Haberimizde bulunan listeden kuponunuzu sorgulayabilir ve biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:00 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:01
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