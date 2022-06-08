Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 5.3 milyon memur ve emeklinin aylık ve ikramiyelerinde etkili olan ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardınan Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise mesleklere göre ek gösterge artışının emekli aylık ve ikramiyelerine etkisini tablo olarak paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.06.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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