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Haberler Galeri Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

3600 ek gösterge ile memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 5.3 milyon memur ve emeklinin aylık ve ikramiyelerinde etkili olan ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardınan Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise mesleklere göre ek gösterge artışının emekli aylık ve ikramiyelerine etkisini tablo olarak paylaştı. Peki, 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:21
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Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

Devrim niteliğindeki 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar belli oldu. Memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları paylaşılırken, maaş ve ikramiyelerde ne kadar artış olacağı araştırılıyor. Meslek meslek yeni maaş ve ikramiye tutarlarını yazımızda ele aldık. Peki, 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

TÜM MEMURLAR FAYDALANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada, kapsam genişletilerek 5,3 milyon kamu personelinin ek gösterge düzenlemesinden faydalanması sağlandı.

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Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Ek gösterge 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.

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Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

TÜM MEMURLARA İLAVE 600 PUAN

Yapılan düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

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Meslek meslek hesaplama yapıldı! 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli aylığı ve ikramiye artışı...

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.