08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Emekli ve memurun temmuz zammı yaklaşırken Türkiye'de "Asgari ücrete zam geliyor mu?" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Peki asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam için hangi formüller masada? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.06.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 10:15
  • 1
  • 23
Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Asgari ücret, memur ve emekli temmuz zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Başkan Erdoğan, özellikle yıl başına dikkat çekti ve ancak Temmuz ayında da enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler dahil herkesin gelirinin rahatlatılacağını açıkladı.

  • 3
  • 23
Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Asgari ücret zammı Ocak ayında enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 50,5 olarak belirlenirken, asgari ücret brüt 5.004 TL, net olarak da 4.253,40 TL'ye yükselmişti.Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket ederek emekli ve memur temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde yoğunlaştı.

  • 4
  • 23
Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket ederek emekli ve memur temmuz zammı ile beraber sosyal refah artışları üzerinde yoğunlaştı.

  • 5
  • 23
Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

5 aylık emekli ve memur temmuz zammı kesinleşirken, "Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı, ara zam, ek zam yapılacak mı, asgari ücret ne kadar olacak?' soruları en çok arananlar arasına girdi.