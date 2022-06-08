Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Emekli ve memurun temmuz zammı yaklaşırken Türkiye'de "Asgari ücrete zam geliyor mu?" sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Peki asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam için hangi formüller masada? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.