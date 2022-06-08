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Haberler Galeri Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

Benzin ve mazot litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü işlem gününe 120,12 dolardan başlayan brent petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,20 düşüşle 119,23 liradan işlem görmüştü. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş artış yapıldı. Peki, 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt zammı sonrası benzin ve motorin fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2022 10:51
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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

Benzin ve motorin fiyatları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 93 kuruş artış yapıldı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yükselen brent petrolün etkisiyle yükselişe geçen akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Araç sahipleri tarafından güncel benzin ve mazot fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt zammı sonrası benzin ve motorin fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorin grubunda 1 lira 93 kuruş zammın ardından akaryakıt fiyatları listesi güncellendi. İşte 8 Haziran benzin, mazot ve LPG litre fiyatları:

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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

8 Haziran İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 26.24 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

8 Haziran Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 26.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL

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Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

8 Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 26.35 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.98 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.55 TL