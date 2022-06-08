Benzin ve motorin fiyatları güncel liste: 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt zammı...

Benzin ve mazot litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Dünkü işlem gününe 120,12 dolardan başlayan brent petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,20 düşüşle 119,23 liradan işlem görmüştü. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş artış yapıldı. Peki, 8 Haziran mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt zammı sonrası benzin ve motorin fiyatları güncel liste...