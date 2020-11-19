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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum: Borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum: Borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Son dakika... Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısının ardından banka faizi 4.75 puan artırılarak 10.25'ten 15'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından piyasalardaki son durum merak edilmeye başlandı. Borsada son durum ve döviz kurları ile altın fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum... Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 15:21
Merkez Bankası faiz kararı sonrası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Merkez Bankası faizi 4.75 puan artırarak 10.25'ten 15'e yükseltti. Bu gelişmelerin ardından borsa, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son durum merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLDU?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası BIST 100 endeksi yükselişe geçti. Karar öncesinde 1.284 seviyesinde bulunan BIST 100 endeksi, alımların güçlenmesi ile yükselişe geçerek 1.307 puana kadar çıktı.
BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.306 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 7,71 seviyesinde bulunan dolar/TL, faiz karaı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 7,5160'a kadar geriledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 7,6190 seviyesinde dengelenirken, euro/TL ise yüzde 1,6 düşüşle 9,0070'ten işlem görüyor.
DOLAR EURO SON DURUM
İşte canlı döviz kurları:
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı da dolar kurundaki düşüşe paralel gerileyerek, kararın hemen sonrasında 449,3 lirayı gördü. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 456 lira seviyesinde bulunuyor.