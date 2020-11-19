Merkez Bankası faiz kararı sonrası son durum: Borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısının ardından banka faizi 4.75 puan artırılarak 10.25'ten 15'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından piyasalardaki son durum merak edilmeye başlandı. Borsada son durum ve döviz kurları ile altın fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, borsa ne oldu? Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 15:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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