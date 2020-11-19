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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret son dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Brüt... Asgari ücret son dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...
Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asgari ücret 2021 zammı Aralık ve Ocak zammı yapılacak görüşmeler sonrasında belli olacak. Yasal anlamı olarak bir işçiye ödenen en düşük ödeme anlamına gelen asgari ücret maaşı için yeni gelişmeler yaşanıyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından asgari ücret zam oranı hakkında detaylar ortaya çıkacak. Asgari Ücret ne kadar olur? 2021 AGİ oranları değişecek mi? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranın hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.11.2020 21:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 21:17
Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek zam oranları sonrasında, AGİ tutar değişikliği yaşanacak. Komisyon 1 Aralık tarihinde görüşmelere başlayacak. Bilindiği üzere 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Milyonlarca asgari ücretli çalışan, görüşmelerden çıkacak zam miktarı için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Asgari ücret ve AGİ zammı sonrasında yeni maaşlar ne kadar, kaç TL olacak? Brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Orta Vadeli Program'da 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlendi. OVP'den sonra açıklanan Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu'nda ise 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.1 olarak revize edilirken, 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 9.4 olarak belirlendi.
2021 yılında memur maaşlarına ve kamu işçilerinin ücretlerine yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyon bu oranları aşarsa aradaki fark da ücret ve maaşlara yansıtılacak.
2021 ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:
OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE
OVP'de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE
Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.
MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE
Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.