25 Ağustos 2023, Cuma
Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında 2 milyona yakın vatandaş emekliliğe hak kazanırken, aylığının düşük yatırıldığını düşünenlerden yüzlerce başvuru geldi. Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün. Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:02
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