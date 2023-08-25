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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında 2 milyona yakın vatandaş emekliliğe hak kazanırken, aylığının düşük yatırıldığını düşünenlerden yüzlerce başvuru geldi. Emeklilerin aylıklarının zam aldığı şu günlerde herkesin konuştuğu konuların başında maaşların miktarı geliyor. Emekli olunca yüksek maaş almak mümkün. Ancak bunu emeklilik zamanı değil çalışırken sağlayabilirsiniz.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.08.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 07:02
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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında 2 milyona yakın vatandaş emekliliğe hak kazanırken, aylığının düşük yatırıldığını düşünenlerden yüzlerce başvuru geldi. Aynı işyerinde, aynı şartlarda çalışmasına karşın farklı emekli aylığı bağlananlar yeniden hesaplanmasını istedi.

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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Sorunlu dosyalar hariç aylık hesaplamalar otomatik yapılırırken, ortaya çıkan fark tüm çalışma dönemine ilişkin prime esas kazanç toplamının farklı olması, yapılan kesintilerden kaynaklanabiliyor. Emekli aylığı hesabında tüm çalışma dönemine ilişkin prime esas kazançlar toplanıyor.

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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Emekli aylıkları hesaplanırken; "9 Eylül 1999 öncesi, 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası, 1 Ekim 2008 sonrası" olmak üzere 3 dönem esas alınıyor. Aylığı yükseltecek en kolay çözüm de prime esas kazanç tutarının yükseltilmesidir. Uzun yıllar çalışmak, hizmet yılının çok fazla olması değil prime esas kazancın yüksek olması emekli aylığını artırıyor.

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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Emekli aylığı prime esas kazançla paralel yükseliyor. Yaklaşık 8.6 milyon emekli 7500 lira aylık alırken "kök maaş" en çok konuşulan konuların başında geliyor. Nisan ayında 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük aylıkta aradaki farkı SGK değil Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Emekli a aylıklarının artırılmasına yönelik yapılacak düzenlemede de kök ücretlerde kademeli bir artış yapılması bekleniyor.

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Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

İşçi, memur, esnaf ve diğer çalışanlar emekli aylıklarını artırmak için formül ararken bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle: