Emeklilikte kök aylığı artırmanın altın kuralı! Maaşı artıracak en kolay çözüm

Emekli aylığı prime esas kazançla paralel yükseliyor. Yaklaşık 8.6 milyon emekli 7500 lira aylık alırken "kök maaş" en çok konuşulan konuların başında geliyor. Nisan ayında 5500 liradan 7500 liraya yükseltilen en düşük aylıkta aradaki farkı SGK değil Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor. Emekli a aylıklarının artırılmasına yönelik yapılacak düzenlemede de kök ücretlerde kademeli bir artış yapılması bekleniyor.