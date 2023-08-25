Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yeni bir ara zam haberini gündeme getirdi. Yaklaşık 16 milyon kişiyi ilgilendiren yeni maaş düzenlemelerine ilişkin ipuçları da gün geçtikçe artıyor. İpuçlarına göre, en düşük emekli maaşlarının artırılması ve kök maaşlara yönelik iyileştirmelerin yapılması gibi adımların gündemde olduğu konuşuluyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı açıklandı mı? İşte, emekli maaş zammı son gelişmeler...