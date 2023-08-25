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Haberler Galeri Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere yönelik yeni bir ara zam haberini gündeme getirdi. Yaklaşık 16 milyon kişiyi ilgilendiren yeni maaş düzenlemelerine ilişkin ipuçları da gün geçtikçe artıyor. İpuçlarına göre, en düşük emekli maaşlarının artırılması ve kök maaşlara yönelik iyileştirmelerin yapılması gibi adımların gündemde olduğu konuşuluyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı açıklandı mı? İşte, emekli maaş zammı son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.08.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 13:52
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Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

"Emekliye ek zam ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. En düşük emekli maaşı ve kök maaşlarının artırılması, özellikle daha düşük gelir gruplarına sahip emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi hedefliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam müjdesini duyurdu. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Bu yılın Ocak ayında zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15.40, memur emeklilerinde yüzde 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Aynı ayda ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

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Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı ek iyileştirmeyle yüzde 25'e yükseltildi. Şimdi gözler önümüzdeki dönemde yapılacak artışlara çevrilmiş durumda.

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Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FORMÜL

Ocak döneminde belirlenecek SSK, Bağ-Kur emekli zammı için memur zamları da referans olacak. Burada enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil memur maaşlarının yaklaşık yüzde 45 düzeyinde ocak ayında artması bekleniyor. Bu zam oranı emekli zammı için de referans olacak.

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Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…

Burada zam oranının kademelendirilmesi yaklaşık 6 aydır gündeme gelen bir konu olarak göze çarpıyor. Memurlara Temmuz'da uygulanan yüzde 17,55'likzam ve 8077 TL'lik seyyanen artış yüzde 55 ile yüzde 86 arasında maaşlara kademeli olarak yansıdı.