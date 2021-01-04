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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 700 TL para yardımı! Yeni başvuru şartları belli oldu... PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 700 TL para yardımı! Yeni başvuru şartları belli oldu...
Pandemi döneminde ekonomik anlamda destek ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ödeme detaylarını sorgulamaya başladı. İşini kaybeden veya maddi durumu kötü olan vatandaşlara gıda, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yardım ediyor. Halk arasında yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 aylığı ödemesi başvuru şartları belli oldu. İşte, başvuru şartları haberimizde...
Giriş Tarihi: 04.01.2021 17:47
Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvuru detayları belli oldu. 2022 Sayılı Kanuna göre, çalışmayan, maddi geliri olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru şartlarını yerine getirerek ödeme alabiliyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin ardından başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemeden yararlanıyor. Ancak yanlış beyanlarda bulunulması üzerine ödeme kesiliyor. Başvurular kurum tarafından değerlendirilirken, aşamalar sonrasında ödemeler başlıyor. İşte, başvuru şartları haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR 65 YAŞ AYLIĞINI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-65 yaşını doldurmak
-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında bir sosyal güvence olmaması (4A/SSK, 4B/BAĞ-KUR, 4C, Emekli Sandığı)
-SGK'den dul, yetim maaşı vb. aylıklar almamak
-SGK'ye kişi adına kısa ya da uzun sigorta kollarına dair prim ödemesi yapılmaması
-Bir işte çalışmamak
-Düzenli gelirin olmaması (nafaka, yardım ödemesi vb.)
-Hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması (2020 için asgari sınır 701 TL)
Kaymakamlıklardan ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilecek muhtaç belgesi başvurularda sizi avantajlı kılacaktır.
65 YAŞ AYLIĞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İkametgah adresinizin yer aldığı kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gitmeniz gerekiyor. Giderken kimlik kartınızın ya da T.C. kimlik numaranızı içeren herhangi bir belgenin yanınızda olması yeterlidir. Eğer kişi kendisi gidemiyorsa başvuracak kişinin mahkeme tarafından verilen vasilik kararını yanında bulundurması şartı var.