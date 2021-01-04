PTT ve ATM'den alabilirsiniz! 700 TL para yardımı! Yeni başvuru şartları belli oldu...

Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Ödemelerden yararlanmak isteyenler için başvuru detayları belli oldu. 2022 Sayılı Kanuna göre, çalışmayan, maddi geliri olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlar başvuru şartlarını yerine getirerek ödeme alabiliyor. Kurum tarafından değerlendirmelerin ardından başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemeden yararlanıyor. Ancak yanlış beyanlarda bulunulması üzerine ödeme kesiliyor. Başvurular kurum tarafından değerlendirilirken, aşamalar sonrasında ödemeler başlıyor. İşte, başvuru şartları haberimizde...