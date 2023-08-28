Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

"Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi sorgulama ekranı, eylül ayı yaklaşırken hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Normal zamanda temmuzda bitmesi beklenen ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile bir yıl daha uzatılan aile destek ödemesi vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Peki, Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...