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Haberler Galeri Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

"Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi sorgulama ekranı, eylül ayı yaklaşırken hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Normal zamanda temmuzda bitmesi beklenen ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile bir yıl daha uzatılan aile destek ödemesi vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Peki, Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 21:39
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Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

"Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde ödeme tarihleri eylül ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destekler kapsamında sağlanan aile destek yardımı alan binlerce vatandaş "Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulunmuştu.

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Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

Eylül ayı ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak eylül ayı aile destek yardımının da 15 Eylül tarihinde yatması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

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Aile Destek Eylül ayı ödemeleri yattı mı? Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? TCKN sorgulama ekranı...

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.