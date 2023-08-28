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Haberler Galeri 1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...

1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sistemi için iki önemli reform gündemde yer alacak. İlk olarak, Bağ-Kur kapsamında bulunan bireylerin SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olma hakkı getirilecek. Bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik süreçleri daha erken ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek. İkinci reform ise ev kadınları ve anneler için düşünülüyor. Bu reform kapsamında, evde bakım ve çocuk yetiştirme süreçlerini üstlenen kadınlar için emeklilik haklarının daha adil ve esnek bir şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor. İşte Bağ-Kur prim eşitlemesi için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 18:11
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1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000’den 7200’e prim + gün şartı...

TBMM seçimlerinin ardından yorucu bir çalışma temposuyla ilk torba yasayı hazırlayan Meclis, tamamladığı çalışmaların ardından 1 Ekim tarihine tatil oldu. Ancak Meclis'in tekrar açılmasıyla birlikte gündem daha da yoğunlaşacak. Yeni dönemde, emeklilik reformunu da içeren bir torba yasa için yoğun bir mesai harcanacak. Bu yeni torba yasa kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarını doğrudan ilgilendiren hayati adımlar atılacak. Prim miktarlarının düşürülmesi ve emeklilik yaş şartlarına ilişkin iki önemli değişiklik de bu yasayla hayata geçirilecek. İşte 2. torba yasa ile ilgili son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000’den 7200’e prim + gün şartı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) seçimlerin ardından ilk torba yasa için yoğun bir mesaiye başlamıştı. Tüm çalışmalarını tamamlayan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Ancak Meclis'in açılması ile gündem daha da yoğunlaşacak.

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1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000’den 7200’e prim + gün şartı...

Yeni Meclis, emeklilik reformunu da içeren yeni bir torba yasa için yoğun mesaisine devam edecek. Yeni torba yasada Bağ-Kur'luları ilgilendiren çok kritik adımlar atılacak. Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik bu torba yasa ile hayata geçirilecek.

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1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000’den 7200’e prim + gün şartı...

Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.

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1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000’den 7200’e prim + gün şartı...

Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. İkinci torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.