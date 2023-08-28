1 milyona 2. EYT piyangosu vuracak! Tarih belli oldu, SSK ile Bağ-Kur farkı kalkıyor! 9000'den 7200'e prim + gün şartı...

Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilik sistemi için iki önemli reform gündemde yer alacak. İlk olarak, Bağ-Kur kapsamında bulunan bireylerin SSK'lılar gibi 7200 prim günü ile emekli olma hakkı getirilecek. Bu değişiklikle birlikte Bağ-Kur emeklilerinin emeklilik süreçleri daha erken ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek. İkinci reform ise ev kadınları ve anneler için düşünülüyor. Bu reform kapsamında, evde bakım ve çocuk yetiştirme süreçlerini üstlenen kadınlar için emeklilik haklarının daha adil ve esnek bir şekilde düzenlenmesi amaçlanıyor. İşte Bağ-Kur prim eşitlemesi için son gelişmeler!