9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin ekim ayı ödeme listesi merak ediliyor. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını araştırıyor. Peki, 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...