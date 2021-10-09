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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin ekim ayı ödeme listesi merak ediliyor. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin hangi illere yattığını araştırıyor. Peki, 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.10.2021 11:02
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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri açısından "Evde Bakım Yardımı" başlığı altında destek ödemesi yapılıyor. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, ekim ayı ödemelerinin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

9 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapılıyor. Destek ödemesi her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekim ayı ödemeleri 15 Ekim'den itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Ödemelerin yapıldığı güncel liste belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için "Evde Bakım Yardımı" hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda, 2021 yılı ikinci altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.797 TL'ye yükseldi.

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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.