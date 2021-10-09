09 Ekim 2021, Cumartesi
932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...
Yurt dışında yayınlanan iş ilanlarına başvuruları yakından takip ediliyor. Almanya, Kanada ve Finlandiya ülkelerinde oluşan işçi açığını açıkladı. Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı için duyurularda bulundu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacağı, maaş olarak ise 16 bin TL ile 25 bin TL verileceği duyuruldu. Ülkemizden vatandaşlarda alım olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 00:32
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