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Haberler Galeri 932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

Yurt dışında yayınlanan iş ilanlarına başvuruları yakından takip ediliyor. Almanya, Kanada ve Finlandiya ülkelerinde oluşan işçi açığını açıkladı. Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı için duyurularda bulundu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapılacağı, maaş olarak ise 16 bin TL ile 25 bin TL verileceği duyuruldu. Ülkemizden vatandaşlarda alım olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

Giriş Tarihi: 09.10.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 00:32
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932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

932.000 personel alımı yapılacak. 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu için açıklamalar yakından takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi pek çok kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda zorladı. Çalışmak için yurtdışını tercih edenler başvuru şartlarını merak ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak.

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932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

KANADA 732 BİN, ALMANYA 270 BİN, FİNLANDİYA DA 30 BİN İŞÇİ ALIMI DUYURUSU YAPTI

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilere müjdeli bir haberimiz var. 3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alacak.

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932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64'ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi.

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932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

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932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...

KANADA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz açıklanmadı.