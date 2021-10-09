932.000 personel alımı yapılacak. 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu için açıklamalar yakından takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi pek çok kişiyi hem maddi hem de manevi anlamda zorladı. Çalışmak için yurtdışını tercih edenler başvuru şartlarını merak ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak.