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Videolar Ekonomi Videoları 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? Öğretmen, polis hemşire, imam-hatip maaşları ne kadar olacak?

3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ile neler değişecek? Emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? Öğretmen, polis hemşire, imam-hatip maaşları ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 09.10.2021 12:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Memur ve memur emeklilerinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge sorunu çözülüyor. Yapılacak düzenleme ile emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 25'e varan artış olacak. 30 yıllık bir hemşirenin emekli ikramiyesi 149 bin liradan 188 bin liraya yükselecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canıl yayınında anlattı.
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3600 ek gösterge nedir? Neler değişecek?
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