HaberlerGaleriBankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...
Bankaların güncel kredi faiz oranları her dönem en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar yıl içinde kredi faiz oranlarında güncellemelere gidiyor. Salgın sürecinde faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, vatandaşlar gözlerini yaşanacak olası düşüşlere çevirmişti. İşte, özel ve kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları...