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Haberler Galeri Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları her dönem en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalar yıl içinde kredi faiz oranlarında güncellemelere gidiyor. Salgın sürecinde faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle, vatandaşlar gözlerini yaşanacak olası düşüşlere çevirmişti. İşte, özel ve kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 19:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 19:13
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Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

Bankalar yeniden değişime gitti. Yeni faiz oranları belli oldu. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan son dakika faiz açıklamalarına göre, bankalar kredi faiz oranlarını güncelliyor. Ekim ayının ortasına geldiğimiz dönemde bankaların güncel faiz oranları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sizler için güncel oranları haberimizde derledik. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

BANKALARDAN DİKKAT ÇEKEN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Hem okulların açılması hem de sonbahar aylarının gelmesiyle ihtiyaç kredilerine olan talep son günlerde daha da arttı. Bankalar da artan talebe yönelik kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen kredi miktarı 10 bin TL olurken, ihtiyaç sahipleri bu miktarı 24 ay vade ile geri ödeme seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını sizler için bir araya getirdik…

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Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 513 TL 27 kuruş

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Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,63

Aylık taksit tutarı: 526 TL 8 kuruş

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Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Kredi miktarı: 10 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz oranı: 1,55

Aylık taksit tutarı: 520 TL 36 kuruş