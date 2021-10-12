Bankalar yeniden değişime gitti! Yeni faiz oranları belli oldu! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları...

BANKALARDAN DİKKAT ÇEKEN İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Hem okulların açılması hem de sonbahar aylarının gelmesiyle ihtiyaç kredilerine olan talep son günlerde daha da arttı. Bankalar da artan talebe yönelik kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda en çok tercih edilen kredi miktarı 10 bin TL olurken, ihtiyaç sahipleri bu miktarı 24 ay vade ile geri ödeme seçeneğini tercih ediyor. Bu kapsamda, Ziraat, Akbank, İş Bankası ve diğer bankaların kredi faiz oranlarını ve ödeme planlarını sizler için bir araya getirdik…