12 Ekim 2021, Salı
31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...
İş arayanların ilk adresi olan İŞKUR, binlerce personel alımı ilanını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 31.000 beden işçisi alımının olacağı ilanlar yayımlandı. Türkiye'nin birçok farklı ilinde kamu ve özel kurumlara yapılacak alımlar için ilan detayları kurum tarafından paylaşıldı. Başvuru yapacak adayları alımlar için belirlenen adımları uygulaması gerekiyor. İşte, ! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 18:18
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