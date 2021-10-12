31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İŞKUR'da iş başvurusu yapmak istenildiğinde öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Ardından kayıt olunan bilgilerle sisteme giriş yapıldıktan sonra ikamet edilen şehir ve aranan meslek girilerek çıkan sonuçlara göre başvuru işlemleri gerçekleşebiliyor. Siz de sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki bağlantılar üzerinden şu anda açık olan bütün iş ilanlarını görebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.