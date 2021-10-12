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Haberler Galeri 31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

İş arayanların ilk adresi olan İŞKUR, binlerce personel alımı ilanını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 31.000 beden işçisi alımının olacağı ilanlar yayımlandı. Türkiye'nin birçok farklı ilinde kamu ve özel kurumlara yapılacak alımlar için ilan detayları kurum tarafından paylaşıldı. Başvuru yapacak adayları alımlar için belirlenen adımları uygulaması gerekiyor. İşte, ! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 18:18
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31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

31.000 personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı. Başvuru şartları kurum üzerinden yayımlanan ilan ile belli oldu. Türkiye'nin farklı illerinde özel ve kamu kurumlarına yapılacak alımlar için başvurular kabul edilmeye başlandı. Başvuru yapacak adayların kurum taleplerini dikkate alması gerekiyor. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıtlarını oluşturanlar başvuru işlemlerini kolaylıkla gerçekleşirebiliyor. İşte, İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

İŞKUR ÜZERİNDEN YAYINLANAN İLANLAR

BEDEN İŞÇİSİ (GENEL): 28904 kişi

SATIŞ DANIŞMANI/UZMANI: 3920 kişi

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31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

TEMİZLİK GÖREVLİSİ: 3709 kişi

MAKİNECİ (DİKİŞ): 2833 kişi

GARSON (SERVİS ELEMANI): 2826 kişi

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31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

KONFEKSİYON İŞÇİSİ: 2227 kişi

PAKETLEME İŞÇİSİ: 1976 kişi

Yukarıda listelenen meslek grupları İŞKUR üzerinden en çok alım yapan gruplar olarak kaydediliyor.

BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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31.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu işçi alımı! Başvuru şartları...

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İŞKUR'da iş başvurusu yapmak istenildiğinde öncelikli olarak sisteme kayıt olmak gerekiyor. Ardından kayıt olunan bilgilerle sisteme giriş yapıldıktan sonra ikamet edilen şehir ve aranan meslek girilerek çıkan sonuçlara göre başvuru işlemleri gerçekleşebiliyor. Siz de sisteme giriş yaptıktan sonra aşağıdaki bağlantılar üzerinden şu anda açık olan bütün iş ilanlarını görebilir ve başvurularınızı yapabilirsiniz.