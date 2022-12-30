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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi | Refah payı... Taban maaş... İkramiyeler...

Son dakika haberi... 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamları açıklandığında memur ve emekli zamları da ortaya çıkacak. Peki memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı net oran verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 10:47
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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi

3 Ocak tarihinde enflasyon rakamları açıklandığında memur ve emekli zamları da ortaya çıkacak.

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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN 3 HAZIRLIK

Refah payı hesaplanacak, taban maaş artacak, ikramiyelere zam gelecek.

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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Enflasyon burada belirleyici. Salı günü Aralık ayının enflasyon rakamını öğreneceğiz. Bize 6 aylık enflasyon rakamını verecek.

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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi

Şu anda 5 aylık veri elimizde 14,05 bu SSK ve Bağkur emeklisi için 14,05'lik artış memur ve memur emeklisi için de toplamda yüzde 8'in üstüne enflasyon farkı koyduğumuz için yüzde 15,11'lik artış şu anda cepte.

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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi

Tabii bu noktada yapılan açıklamalar hem Sayın Cumhurbaşkanının hem Sayın Bakanın refah payıyla ilgili yani enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağıyla ilgili açıklamalar var.