MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi | Refah payı... Taban maaş... İkramiyeler...

Şu anda 5 aylık veri elimizde 14,05 bu SSK ve Bağkur emeklisi için 14,05'lik artış memur ve memur emeklisi için de toplamda yüzde 8'in üstüne enflasyon farkı koyduğumuz için yüzde 15,11'lik artış şu anda cepte.