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MEMUR ve EMEKLİ maaşları ne kadar olacak? Faruk Erdem maaş zammı için net oran verdi | Refah payı... Taban maaş... İkramiyeler...

A Haber
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Giriş: 30.12.2022 10:46
Son dakika haberi... 3 Ocak tarihinde enflasyon rakamları açıklandığında memur ve emekli zamları da ortaya çıkacak. Peki memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı net oran verdi.
Memur ve emekli maaşları... MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI...

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Memur ve emekli maaşları...
Memur ve emekli maaşları...
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