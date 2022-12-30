EYT'de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...
Milyonlarca EYT'liyi sevindiren haber geldi. Yaş sınırı olmadan yürürlüğe girecek olan EYT'de 2 milyonu aşkın kişi emekli olacak. EYT ile emekli olmayı bekleyenlerden eksik primi olanların yıl bitmeden ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Aralık ayı bitmeden başvuru yapanlar kazançlı çıkacak. Asgari ücret artışıyla birlikte 2023'te yapılan borçlanma başvuruları zamlı şekilde ödenecek. İşte EYT borçlanma sürecine ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.12.2022
10:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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EYT'de borçlanma yapacaklar için kritik gün! 2023 asgari ücrete gelen zam sonrası çalışanların maaşı arttı. Maaşın yanı sıra işsizlik ödeneğinden borçlanmalara kadar birçok rakam da değişiyor. Borçlanma ile eksik primini tamamlamak isteyenlerden aralık ayı bitmeden başvuru yapanlar kazançlı çıkacak. Ocak sonrası yapılan başvurularda ödemeler farklı olacak. İşte haberin detayları...
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EYT şartına uyanların yasadan yararlanabilmeleri için eksik primlerini tamamlamaları gerekiyor. Eksik primler borçlanmayla tamamlanabiliyor.
8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK için en az 5000 gün prim gerekiyor. Bu prim sayısı Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 güne çıkıyor. Dolayısıyla EYT'den faydalanmak için mutlaka primin tamam olması lazım.
Bunlardan en çok kullanılanı ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanmaları. Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.
ARALIK BİTMEDEN BAŞVURU YAPANLAR KAZANÇLI ÇIKACAK
Aralık ayı bitmeden yapılacak başvuru bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Ocak sonrası yapılacak başvurularda 2023 yılı asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacak.