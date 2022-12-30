EYT’de borçlanma yapacaklar için KRİTİK GÜN! 2022 bitmeden yapanlar kazançlı çıkacak! Asgari ücret zammı ile...

Bunlardan en çok kullanılanı ise kadınlar için doğum, erkekler için ise askerlik borçlanmaları. Sigortadan önce yapılan askerlik süreleri borçlanıldığında işe başlangıç tarihi geriye doğru gidiyor. Burada gideceği gün sayısı borçlanılan gün kadar oluyor.