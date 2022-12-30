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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Yeni düzenlemenin açıklanması ile birlikte milyonlarca kişi büyük sevinç yaşadı. EYT'den faydalanarak emekli olacak olan vatandaşlar, aylık bağlama başvurusunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:30
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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

EYT aylık bağlama başvurusu başladı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinde detaylar belli oldu. EYT düzenlemesinden faydalanarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, SGK'ya başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. EYT aylık bağlama süreci hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, EYT'nin yasalaşma süreci Meclis'te ilerleyecek. EYT düzenlemesi Ocak ayı içinde Meclis'e sunulacak ve ardından yasalaşacak. EYT'nin Meclis'ten çıkmasının ardından emeklilik başvuruları da başlayacak.

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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

BAKAN BİLGİN'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."

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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?

"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN YAŞ ORTALAMASI 49,9"

Bakan Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.