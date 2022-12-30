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Milyonlar dikkat! EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Yeni düzenlemenin açıklanması ile birlikte milyonlarca kişi büyük sevinç yaşadı. EYT'den faydalanarak emekli olacak olan vatandaşlar, aylık bağlama başvurusunun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT emeklilik başvurusu başladı mı? SGK EYT emekli aylığı bağlama başvurusu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...