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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar
Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. TÜİK Ağustos enflasyon rakamlarını açıklarken, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini de belli oldu. Tüm bu veriler dikkate alındığında 2023 yılında emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacak? İşte olası tahminler...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:12Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:47