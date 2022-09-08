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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Yeni yıl yaklaştıkça gözler memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zamlarda. TÜİK Ağustos enflasyon rakamlarını açıklarken, Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini de belli oldu. Tüm bu veriler dikkate alındığında 2023 yılında emekli ve memur maaşlarına ne kadarlık zam yapılacak? İşte olası tahminler...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:47
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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu.

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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammet Bayram olası tahminlerde bulundu.

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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Sene başından itibaren ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildi.

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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Yine aynı şekilde bu sene haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak'ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak.

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Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP'de hem İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir.