Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Rakamlar tek tek ortaya çıktı! İşte tahminlere göre yeni maaşlar

Açıklanan rakamların ardından milyonlarca emekli ve memur 2023 yılında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki, ocak ayında emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olur? İşte 2023 emekli ve memur zam oranlarıyla ilgili Vergi Uzmanı Muhammet Bayram olası tahminlerde bulundu.