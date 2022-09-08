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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

Araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortasında düzenleme yapıldı. SEDDK, kalıcı çözümler için oluşturulan yol haritasının Ekim ayında paylaşılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:45
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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

Milyonlarca araç sahibi vatandaşı ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni bir gelişme kaydedildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 'Trafik sigortasında kalıcı çözümler geliştirerek tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir branş olmasını istiyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız yol haritamızı ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız.' açıklamasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VURGUSU

SEDDK yönetimi, yeni iletişim stratejisi kapsamında ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik sektörlerinin ülke ekonomisindeki öneminin altı çizilirken, sürdürülebilir büyüme vurgusu yapıldı.

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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

Başkan Mehmet Akif Eroğlu, ikinci başkan Davut Menteş, kurul üyeleri Fatih Küçükcan, Mahmut Güngör, Doç.Dr. Yusuf Dinç ile birlikte başkan yardımcıları ve daire başkanları basın mensuplarıyla buluştu. Yeni yönetim, sektörlerin sağlıklı işleyişi, gelişimi ve ekonomiye katkısı için yapısal çözümlerden, ortak akılla geliştirilen iş birliklerine kadar birçok başlıkta yeni vizyon ve misyonlarını anlattı.

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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

Eroğlu, henüz 2'nci yılını geride bırakan kurumun başta pandemi olmak üzere yaşanan tüm zorluklara rağmen geride kalan sürede en öncelikli sorumluluğu olan kamu yararını gözeterek sektörün sağlıklı gelişimi için birçok önemli düzenlemeye imza attığını ve denetleme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.

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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

"SAHADA VE PROAKTİF OLACAĞIZ"

Kurumun kurucu ekibine teşekkür eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Kurumumuz kısa sürede sektörün tüm paydaşların referans noktası olmayı başardı. Her geçen gün güçlenen kadromuzla sektörün sağlıklı bir şekilde gelişimi için ortak akıl ve istişare ile tüm paydaşları yakından dinleyerek önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Şeffaf bir yönetim tarzını benimsediğimiz yeni dönemimizde her alanda sahada ve proaktif olacağız.