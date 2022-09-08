08 Eylül 2022, Perşembe
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak
Araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortasında düzenleme yapıldı. SEDDK, kalıcı çözümler için oluşturulan yol haritasının Ekim ayında paylaşılacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 09:45
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