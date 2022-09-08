Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni düzenleme: Yol haritası gelecek ay paylaşılacak

Eroğlu, henüz 2'nci yılını geride bırakan kurumun başta pandemi olmak üzere yaşanan tüm zorluklara rağmen geride kalan sürede en öncelikli sorumluluğu olan kamu yararını gözeterek sektörün sağlıklı gelişimi için birçok önemli düzenlemeye imza attığını ve denetleme görevini de başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.