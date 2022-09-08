En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

Araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında markaların güncel rakamları merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile ikinci el araç için 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17,3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti. Araba alacaklar tarafından güncel fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...