08 Eylül 2022, Perşembe
En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
Araba sahibi olmak isteyenler fiyatlara yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Güncel fiyatlar ise sıfır araba sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Eylül ayında bir çok marka fiyat listesini güncelledi. Koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan çip krizi ve ham madde maliyetinde yaşanan artış nedeniyle fiyatlarda artış ivmesi baş gösterdi. Sizler için markaların güncel fiyat listelerini haberimizde derledik. İşte, İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:58
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