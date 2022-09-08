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Haberler Galeri En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

Araba sahibi olmak isteyenler fiyatlara yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Güncel fiyatlar ise sıfır araba sahibi olmak isteyenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Eylül ayında bir çok marka fiyat listesini güncelledi. Koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan çip krizi ve ham madde maliyetinde yaşanan artış nedeniyle fiyatlarda artış ivmesi baş gösterdi. Sizler için markaların güncel fiyat listelerini haberimizde derledik. İşte, İşte 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:58
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En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

Araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında markaların güncel rakamları merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile ikinci el araç için 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası bir miktar geri çekilme yaşandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17,3 daraldı. Bu dönemde 48 bin 336 araç satışı gerçekleşti. Araba alacaklar tarafından güncel fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 700 bin TL'ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 594,800 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 683,600 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 644,300 TL

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -

Fiyat 599,900 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 450.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 550.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL

SEAT

LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 690.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 615.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience

Fiyatı 665.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR

Fiyatı 665.000 TL

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En ucuz sıfır araba fiyatları! Liste tepeden tırnağa güncellendi! İşte 700 bin TL’ye kadar marka marka güncel otomobil fiyatları...

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

Liste Fiyatı 620.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 655.010 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 700.010 TL