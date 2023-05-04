04 Mayıs 2023, Perşembe
Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?
"Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ayın başında yatarken, vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama bekliyor. Peki, Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal yardım Mayıs ayı ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 01:01
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