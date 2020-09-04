Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, yarın hizmete açılacak. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.