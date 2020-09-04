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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine büyük katkılar sağlayacak Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, yarın hizmete açılacak. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 16:17
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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yarın ilk etabı hizmete alınacak yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.

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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

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Türkiye'ye yeni sağlık üssü! Başkan Erdoğan Göztepe Şehir Hastanesi yarın hizmete açacak

Hastane, kentin en önemli sağlık tesislerinden biri olacak

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.