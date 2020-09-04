Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

Milyonlarca emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 625 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün. Emekliler promosyonda artış beklerken, TÜED tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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