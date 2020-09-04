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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

Milyonlarca emekliye ek kazanç olan banka promosyonunda fırsat sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler, anlaştıkları bankalar aracılığıyla promosyon ödemesi alıyor. Şu anda en az 625 lira promosyon verilirken bu ödemeleri artırmak mümkün. Emekliler promosyonda artış beklerken, TÜED tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:31
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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

İlk defa 2017 yılında hayata geçirilen promosyon ödemeleri emeklilere 3 yılda bir ek kazanç oluyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyorlar. Emekli maaşı 1.500-2.500 lira arasında olanlarda 625, üstünde olanlarda ise 750 lira promosyon verilirken bu tutarların artırılması gündeme. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor. Emekliler istedikleri bankaya sadece '3 yıl maşımı sizden alacağım' taahhüdü vermesi gerekiyor. Bunun haricinde başka bir şart aranmıyor.

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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

Emekli promosyon ödemeleri 2017 Şubat ayında hayata geçirildi. 3 yıl taahhüt süresi dolanlar istedikleri bankadan 3 yıl kalma taahhüdü ile ikinci promosyon ödemelerini alabilecek.

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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

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Emeklilere müjde! Taban tutara yeni zam! 2020 SSK Bağkur emekli promosyon ücreti ne kadar, nasıl artırılır?

NASIL ARTIRILIR?
Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.