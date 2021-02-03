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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketlerden yeni kısıtlama kararı! Bugün itibarıyla değişecek! ŞOK ve BİM marketlerde bundan sonra... Marketlerden yeni kısıtlama kararı! Bugün itibarıyla değişecek! ŞOK ve BİM marketlerde bundan sonra... Marketlerden alışveriş yapacakları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle marketler aktüel günlerini değiştirmişti. ŞOK marketlerin hafta sonu satışa çıkardığı indirimli ürünler cuma gününe çekilmiş, BİM marketlerin ise cuma günü kampanyaları çarşamba gününe alınmıştı. BİM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 10:39
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle marketler de bazı değişiklikler yapmıştı. ŞOK ve BİM marketler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle aktüel günlerini değiştirmişti. Daha önce cuma günü satışa çıkan ancak kısıtlama nedeniyle çarşamba gününe çekilen BİM aktüel günlerinin yeniden değiştiği bildirildi. Marketlerin çalışma saatleri ve aktüel günleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM MARKETLERDEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma aktüel ürünlerin satış gününü çarşamba gününe çeken BİM marketler, yaptığı yeni açıklama ile eski sisteme geri dönüldüğünü bildirdi. Buna göre, BİM aktüel ürünler yeniden Cuma günleri müşterilerin beğenisine sunulacak.
BİM 5 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN... ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ
ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?
Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.