Marketlerden yeni kısıtlama kararı! Bugün itibarıyla değişecek! ŞOK ve BİM marketlerde bundan sonra...

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Kısıtlamalar nedeniyle marketler de bazı değişiklikler yapmıştı. ŞOK ve BİM marketler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle aktüel günlerini değiştirmişti. Daha önce cuma günü satışa çıkan ancak kısıtlama nedeniyle çarşamba gününe çekilen BİM aktüel günlerinin yeniden değiştiği bildirildi. Marketlerin çalışma saatleri ve aktüel günleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...