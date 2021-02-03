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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri TÜİK son dakika: Kira artış oranı ne kadar? 2021 Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama... TÜİK son dakika: Kira artış oranı ne kadar? 2021 Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama... Son dakika... Kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon oranı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 10:27
Son dakika... 2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılının ilk enflasyon oranı bugün açıklandı. Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte kira artış oranı da belli oacak. Bu ay sözleşmesi dolan kiracılar, şubat ayı itibarıyla ne kadar zam yapılacağını öğrenebilmek için kira artış oranını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
2021 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.
2020 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Aralık ayı kira artış oranı şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 Kasım ayı kira artış oranı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.
Kira zammı %11,74 artış gerçekleştirmiş oldu.