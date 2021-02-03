TÜİK son dakika: Kira artış oranı ne kadar? 2021 Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? TEFE TÜFE hesaplama...

Son dakika... Kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon oranı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 2021 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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