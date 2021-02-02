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Haberler Galeri BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

BİM'de cuma indirimleri neler? BİM marketlerin bu haftaki kampanyaları belli oldu. Pandemi nedeniyle çarşamba günleri satışa çıkan aktüel ürünler, eski sürecine dönerek yeniden cuma günü müşterileriyle buluşacak. 5 Şubat tarihli aktüel ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta kataloğa damga vuran ürünler arasında 68 parça çift dekorlu kare yemek takımı, dinamik ankastre set, çay makinesi, ışıklı kettle, dijital göstergeli termos gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 17:16
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BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü kampanyalarını merak eden vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Elektronikli ev aletlerinin yanı sıra züccaciye, tekstil, teknoloji ürünleri, oyuncak çeşitleri ve ev malzemeleri yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü neler olacak? BİM 5 Şubat kampanyaları neler? İşte BİM 5 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

Kütahya Seramik 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı

• 6 adet servis tabağı
• 6 adet çukur tabak
• 6 adet kase
• 6 adet pasta tabağı
• 6 adet çay&kahve fincanı (porselen)
• 6 adet fincan tabağı
• 6 adet kahve fincanı
• 6 adet fincan tabağı
• 6 adet çay bardağı (cam)
• 6 adet çay tabağı
• 1 adet demlik + kapak
• 4 adet joker kase
• 2 adet kare kayık tabak

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BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

Kumtel
Dinamik Ankastre Set

999,00 TL

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BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

Abdullah Efendi Keyif
Türk Kahvesi Makinesi

• Közde pişirme teknolojisi
• Tek tuşla kahve hazırlama

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BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

Fakir Chaiwan
Çay Makinesi

• 1.8 L su ısıtıcı
• 1 L demlik