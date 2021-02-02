BİM cuma indirimleri açıklandı! 5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda 68 parça yemek takımı dikkat çekiyor

BİM'de cuma indirimleri neler? BİM marketlerin bu haftaki kampanyaları belli oldu. Pandemi nedeniyle çarşamba günleri satışa çıkan aktüel ürünler, eski sürecine dönerek yeniden cuma günü müşterileriyle buluşacak. 5 Şubat tarihli aktüel ürünler listesini sizler için sayfamızda derledik. Bu hafta kataloğa damga vuran ürünler arasında 68 parça çift dekorlu kare yemek takımı, dinamik ankastre set, çay makinesi, ışıklı kettle, dijital göstergeli termos gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 17:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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