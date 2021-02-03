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Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pandemi döneminde kampanya yapan ve oranları düşüren bankalar, son günlerde faiz oranlarını yükseltti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilk tercihi bankaların kredileri oluyor. Kredi kullanmak isteyenler, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırmaya devam ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2021 tarihli güncel kredi faizleri...

Giriş Tarihi: 03.02.2021 12:42
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu bankalarının öncülüğünde özel bankaların da katılımıyla kredi kampanyaları yapılmıştı. Bu sayade milyonlarca kişi acil ihtiyaçlarını karşılayarak rahat nefes almıştı. Son zamanlarda bankalar peş peşe yaptıkları açıklama ile faiz oranlarının yükseldiğini duyurdu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise faiz oranları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2021 tarihli güncel kredi faizleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

BANKALARDAN PEŞ PEŞE FAİZ KARARI

Bankalar tarafından yapılan açıklama ile faiz oranlarının güncellendiği bildirildi. Buna göre, 3 Şubat tarihi itibarıyla banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.54

İhtiyaç kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.48