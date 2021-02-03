Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu bankalarının öncülüğünde özel bankaların da katılımıyla kredi kampanyaları yapılmıştı. Bu sayade milyonlarca kişi acil ihtiyaçlarını karşılayarak rahat nefes almıştı. Son zamanlarda bankalar peş peşe yaptıkları açıklama ile faiz oranlarının yükseldiğini duyurdu. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise faiz oranları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2021 tarihli güncel kredi faizleri...