HaberlerGaleriBankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Bankalarda son dakika faiz depremi: 3 Şubat Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Pandemi döneminde kampanya yapan ve oranları düşüren bankalar, son günlerde faiz oranlarını yükseltti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilk tercihi bankaların kredileri oluyor. Kredi kullanmak isteyenler, en uygun kredi veren bankalar listesini araştırmaya devam ediyor. Peki, Halkbank, Ziraat, TEB, ING ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2021 tarihli güncel kredi faizleri...