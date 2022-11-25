İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Akaryakıt fiyatları indirim haberleriyle gündemde. Geçtiğimiz hafta üst üste 4 indirim uygulanan akaryakıtta bir indirim daha gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 44 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası liste fiyatları güncellenirken, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...