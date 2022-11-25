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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Akaryakıt fiyatları indirim haberleriyle gündemde. Geçtiğimiz hafta üst üste 4 indirim uygulanan akaryakıtta bir indirim daha gerçekleşti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 44 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası liste fiyatları güncellenirken, İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:36
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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 47 kuruş indirim geldi. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıt fiyatları, son indirim ile birlikte güncellendi. İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL oldu? İşte 25 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

BENZİNE İNDİRİM

25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 47 kuruş indirim geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İşte son indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları:

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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

25 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

25 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.03 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

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İNDİRİM GELDİ! Benzin, motorin, LPG lite fiyatı kaç TL? 25 Kasım Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir!

25 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.34 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.09 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL