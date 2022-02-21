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Haberler Galeri Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Mevduat faiz oranları ne kadar? Mevduat hesabı ile birikim yapmayı hedefleyen vatandaşlar, en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı. Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizinin sabit bırakılması kararının ardından mevduat faiz oranları yeniden gündeme geldi. Bankalar ise müşteri çekmek için adeta yarışa girdi. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? İşte 2022 Şubat ayı güncel mevduat faiz oranları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 09:37
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Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Bankaların mevduat faiz oranı ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının hayata geçirilmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. MB politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit kalması kararlaştırılırken, bankalar ise mevduat faiz oranlarında değişikliğe gitti. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 2022 Şubat ayı banka banka mevduat faiz oranları:

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Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Ziraat Bankası
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 14.50

Halkbank
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 14.00

Vakıfbank
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 18.00

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Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Cepte TEB
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 18.50

ING Bank
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 20.00

HSBC
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16.50

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Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Akbank
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 19.00

Yapı Kredi
32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Şubat Faiz Oranı yüzde 15.00