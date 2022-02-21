Bankalarda faiz yarışı! 32 Günlük Vadeli Mevduat faiz oranı ne kadar? TEB, Ziraat, Halkbank, ING, Akbank, Odeabank...

Mevduat faiz oranları ne kadar? Mevduat hesabı ile birikim yapmayı hedefleyen vatandaşlar, en yüksek faiz veren bankaları araştırmaya başladı. Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizinin sabit bırakılması kararının ardından mevduat faiz oranları yeniden gündeme geldi. Bankalar ise müşteri çekmek için adeta yarışa girdi. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? İşte 2022 Şubat ayı güncel mevduat faiz oranları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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